Какой живой организм назвали в честь «Титаника»?

Одна из обнаруженных на поверхности затонувшего «Титаника» бактерий в процессе своего метаболизма вызывает окисление железа до ионных форм, что приводит к образованию кристаллических структур, известных как «ржавые сосульки». Микроб даже назвали в честь корабля — Halomonas titanicae. Учёные надеются, что её изучение поможет создать новые материалы для глубоководных машин и строений, устойчивых к биокоррозии, а также очистить неразлагаемые останки других кораблей с океанического дна.