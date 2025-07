Какая песня из репертуара Майкла Джексона была написана его полным тёзкой?

Популярный сингл из репертуара The Jacksons «Blame It on the Boogie» написал певец Майкл Джексон — правда, менее известный, из Англии. Так получилось, что композицию без ведома автора выставил на музыкальной ярмарке его издатель, где ту приобрёл менеджер американского коллектива. Причём в британском чарте присутствовали одновременно два сингла: версия Джексона добралась до 15 места, а версия The Jacksons — до 8. Больше английский Джексон в истории музыки ничем не запомнился.