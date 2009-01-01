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Какая песня из репертуара Майкла Джексона была написана его полным тёзкой?

Какая песня из репертуара Майкла Джексона была написана его полным тёзкой?

Популярный сингл из репертуара The Jacksons «Blame It on the Boogie» написал певец Майкл Джексон — правда, менее известный, из Англии. Так получилось, что композицию без ведома автора выставил на музыкальной ярмарке его издатель, где ту приобрёл менеджер американского коллектива. Причём в британском чарте присутствовали одновременно два сингла: версия Джексона добралась до 15 места, а версия The Jacksons — до 8. Больше английский Джексон в истории музыки ничем не запомнился.

Источник: Wikipedia / Blame It on the Boogie

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