В какой стране преступник мог получить более мягкое наказание, если умел читать?

В средневековой Англии обвиняемый из числа духовенства имел право ходатайствовать о переводе дела под рассмотрение церковного суда вместо светского, что влекло, как правило, более мягкое наказание. Однако если изначально для демонстрации принадлежности к духовенству требовалось носить церковное платье и тонзуру, то затем достаточно было просто показать умение читать Библию, чем стали пользоваться преступники, которые были просто грамотными. Более того, иногда к этому ходатайству прибегали и неграмотные, которые заучили наизусть пятидесятый псалом «Помилуй мя, Боже», так как судьи чаще всего задавали читать именно его. Впрочем, власти прекрасно знали о лазейке и не спешили её закрывать, так как светские суды часто выносили смертные приговоры даже за небольшие провинности. Этот механизм был отменён в рамках судебной реформы 1827 года.