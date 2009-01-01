Какие птицы относятся к роду Pinguinus?

Бескрылую гагарку, вымерший нелетающий вид, в конце 18 века выделили в род Pinguinus семейства чистиковых. Термин выбрали от испанского названия птицы, восходящего к латинскому слову pinguis — «полный, толстый». Пингвинов, обнаруженных позже бескрылых гагарок, мореплаватели назвали тем же словом из-за внешнего сходства, хотя анатомически они не очень похожи. Систематика относит пингвинов к роду Spheniscidae в монотипичном семействе Sphenisciformes.