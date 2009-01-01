В каком образе прославился папский чиновник, раскритиковавший фреску Микеланджело?

Когда Микеланджело рисовал фреску «Страшный суд» в Сикстинской капелле, папский церемониймейстер Бьяджо да Чезена раскритиковал её за непристойность и заявил, что она больше уместна в общественной бане, чем в часовне папы. В ответ художник изобразил Чезену в аду в облике Миноса с ослиными ушами, чьё причинное место кусает змея. Рассказывают, что жалобу церемониймейстера папа Павел III отклонил со словами, что его юрисдикция не распространяется на чёрта.