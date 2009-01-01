Почему немецкое орудие времён Первой Мировой войны снабжалось комплектом снарядов разного калибра?

В 1918 году немцы для обстрела Парижа применили 28-метровое орудие калибром 210 мм, прозванное «трубой кайзера Вильгельма». Эффект от его применения был скорее психологическим, призванным снизить боевой дух французов, так как орудие не отличалось точностью и посылало снаряды просто в пределы города. Ввиду большой мощности и начальной скорости заряда стенки канала ствола быстро изнашивались. Из-за этого снаряды для парижской пушки сразу поставлялись комплектом, в котором каждое следующее ядро было чуть крупнее предыдущего, а после израсходования комплекта заменялся сам ствол.