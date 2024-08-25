Что является причиной формирования жемчужины внутри моллюска?

Согласно распространённому мнению, процесс формирования жемчужины в моллюске начинается с проникновения под раковину инородного тела. Вообще для начала роста жемчужины необходимо, чтобы внешние железистые клетки мантии попали в её внутренний слой, сформированный из соединительной ткани. Гораздо чаще это случается не в результате попадания песчинки, а из-за действия паразитов или атаки другого животного. А при искусственном выращивании жемчуга железистые клетки моллюска-донора пересаживают в половые железы либо напрямую внутрь мантии реципиента.