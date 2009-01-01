Какое государство награждало орденом Миллиона слонов и белого зонтика?

Высшей государственной наградой Королевства Лаос был орден Миллиона слонов и белого зонтика. Такое название было прямой отсылкой к феодальному государству 14—17 веков Лан Санг Хом Кхао, что буквально переводится как «Королевство миллиона слонов и белого зонтика». Под слонами подразумевались боевые животные, составлявшие основу могущества армии, а зонт в индуизме и буддизме издавна символизировал монаршую власть и святость.