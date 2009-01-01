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Почему тайцы называли северных соседей словом, произошедшим от названия ионийских греков?

Почему тайцы называли северных соседей словом, произошедшим от названия ионийских греков?

Во многих азиатских языках название греков ещё с давних времён образовано от ионийской ветви их этноса — «яуна» в древнеперсидском или «явана» в санскрите. Позже индийцы называли этим словом уже не только греков, а многие другие стремившиеся завоевать их «варварские» народы, обычно с севера — например, арабов или тюрков. В этом смысле оно было позаимствовано и в языки народов Индокитая, которые с греками вообще не контактировали. Так, в тайском и бирманском языках словом «юан» стали называть царства, расположенные на севере современного Таиланда.

Источник: Максим Руссо. Вопросы о словах 68. Греки в Азии

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