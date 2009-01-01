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Какое характерное отличие при записи видео выявлено между миллениалами и зумерами?

Какое характерное отличие при записи видео выявлено между миллениалами и зумерами?

Записывая видео для TikTok или других соцсетей, представители поколения миллениалов часто делают секундную задержку в начале. Изначально заметив это в роликах Тейлор Свифт, зумеры нашли много других примеров и прозвали феномен «миллениальной паузой». Предполагают, что причиной такого поведения является привычка убедиться, что устройство действительно работает, которой выросшие в полностью цифровом мире зумеры лишены.

Источник: Wikipedia / Millenial pause

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