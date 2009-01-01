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В каких американских штатах время от времени случаются вспышки «синего гриппа»?

В каких американских штатах время от времени случаются вспышки «синего гриппа»?

Полицейские в американских штатах, где им запрещено бастовать, для отстаивания своих прав иногда используют другой метод: одновременно уходят на больничный. Такую ситуацию по цвету формы полицейских окрестили «синим гриппом». По аналогии синхронные больничные пожарных называют «красной сыпью», а преподавателей — «меловой лихорадкой».

Источник: Википедия / Синий грипп

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