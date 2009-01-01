Почему чёрную пятницу называют также коричневой пятницей?

Следующую за Днём благодарения пятницу обычно называют чёрной из-за повсеместных распродаж. В то же время американские компании по обслуживанию сантехники фиксируют в этот день повышенный спрос из-за увеличения канализационных засоров в тех домах, где накануне много готовили и собирались большие компании. Отсюда происходит альтернативное название для этого дня — коричневая пятница.