В какой стране миллионы жителей обитают в домах пещерного типа?

Со 2 тысячелетия до нашей эры и по сей день многие населяющие Лёссовое плато в бассейне реки Хуанхэ китайцы живут в жилищах пещерного типа, которые называются яодун. Часть из них выдалбливается в склонах гор или холмов, другой распространённый тип получается выкапыванием общего прямоугольного двора на равнине, вбок от которого уходят землянки отдельных семей. Окружающая такие жилища земля служил эффективным изолятором, помогая сохранять тепло зимой и прохладу летом. Ещё в начале 21 века насчитывалось 30—40 миллионов обитателей яодун, хотя это число стремительно сокращается.