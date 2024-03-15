В какой стране прямо на отвесной скале работает киоск для скалолазов?

На одном из маршрутов для альпинистов в китайском национальном парке Синючжай прямо на отвесной скале работает небольшой киоск. Взбирающиеся наверх туристы могут получить здесь бутылку воды бесплатно, а также купить другие напитки или снэки по ценам обычного супермаркета. Чтобы попасть на рабочее место, продавец тоже вынужден подниматься по скале.