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Какой род бабочек получил название в честь мужского полового органа?
Зоолог Антон Волынкин открыл новый вид бабочек, обратив внимание на привезённых из Вьетнама особей, похожих на известный вид Gandhara vietnamica, но имеющих гораздо более выраженные гениталии. Новое родовое имя учёный образовал от существующего Lithosia, вставив русский корень. Вид получил название Yeldosia anomala.
Источник: The Batrachospermum Magazine / Российский лепидоптеролог открыл аномальную елдозию