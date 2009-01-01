Где можно прогуляться между замком-кошкой и замком-мышкой?

В 14 веке графы рода фон Катценельнбоген построили на правом берегу Рейна замок. Изначально его назвали Нойкатцеленбоген, однако вскоре имя сократилось до простого Катц («Katze» в переводе с немецкого — «кошка»). Исследователи связывают это изменение с тем, что в нескольких километрах неподалёку находился принадлежавший трирскому курфюрсту замок Маус («мышь»).