Зачем олимпийский чемпион нанёс логотип своего спонсора на контактные линзы?

Участвующим в Олимпиадах спортсменам запрещают рекламировать бренды, которые не являются официальными спонсорами Игр. Одним из спонсоров Олимпийских игр 1996 года был Reebok, поэтому спринтеру Линфорду Кристи нельзя было демонстрировать символику его личного спонсора Puma, включая вытатуированный логотип. Однако компания нашла способ креативно обойти запрет, сделав для Кристи синие контактные линзы со своей эмблемой, которые тот и продемонстрировал на пресс-конференции, сняв тёмные очки. Как и ожидалось, пресса охотно публиковала фотографии инцидента.