Музей фактов

Зачем спонсор футбольного клуба «Коринтианс» напечатал свой логотип на майках невидимой краской?

Зачем спонсор футбольного клуба «Коринтианс» напечатал свой логотип на майках невидимой краской?

Бразильский бренд стиральных порошков Omo однажды выступил спонсором футбольного клуба «Коринтианс» и придумал оригинальный ход. Нанесённый специальной краской на майки игроков логотип Omo в начале игры был не виден, однако проявлялся всё больше по мере того, как футболисты потели.

Источник: Eslogan Magazine / The Sweat Sponsorship, from Omo Sports for Corinthians

Бразилия Коринтианс пот реклама спорт стирка футбол

А также: