Зачем спонсор футбольного клуба «Коринтианс» напечатал свой логотип на майках невидимой краской?

Бразильский бренд стиральных порошков Omo однажды выступил спонсором футбольного клуба «Коринтианс» и придумал оригинальный ход. Нанесённый специальной краской на майки игроков логотип Omo в начале игры был не виден, однако проявлялся всё больше по мере того, как футболисты потели.