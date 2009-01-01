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Зачем спонсор футбольного клуба «Коринтианс» напечатал свой логотип на майках невидимой краской?
Бразильский бренд стиральных порошков Omo однажды выступил спонсором футбольного клуба «Коринтианс» и придумал оригинальный ход. Нанесённый специальной краской на майки игроков логотип Omo в начале игры был не виден, однако проявлялся всё больше по мере того, как футболисты потели.
Источник: Eslogan Magazine / The Sweat Sponsorship, from Omo Sports for Corinthians