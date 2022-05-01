Почему до 19 века людям приходилось подрезать фитили по мере горения свечей?

Долгое время свечные фитили не горели, удлиняясь по мере сгорания самой свечи, отчего та начинала коптить и со временем затухала. Для предотвращения этого фитили периодически приходилось подрезать — ножницы для этой цели были стандартным предметом быта во всех домах, а в больших зданиях, освещавшихся сотнями свечей, обрезку выполнял специальный слуга. В некоторых театрах такой человек одевался в костюм шута, но мог даже удостоиться аплодисментов публики при ловкой работе. Революция в свечном деле случилась только в 19 веке, когда нити для фитиля придумали закручивать особым асимметричным образом, чтобы кончик ставшего слишком длинным фитиля наклонялся в сторону пламени и сгорал.