Музей фактов

Почему до 19 века людям приходилось подрезать фитили по мере горения свечей?

Почему до 19 века людям приходилось подрезать фитили по мере горения свечей?

Долгое время свечные фитили не горели, удлиняясь по мере сгорания самой свечи, отчего та начинала коптить и со временем затухала. Для предотвращения этого фитили периодически приходилось подрезать — ножницы для этой цели были стандартным предметом быта во всех домах, а в больших зданиях, освещавшихся сотнями свечей, обрезку выполнял специальный слуга. В некоторых театрах такой человек одевался в костюм шута, но мог даже удостоиться аплодисментов публики при ловкой работе. Революция в свечном деле случилась только в 19 веке, когда нити для фитиля придумали закручивать особым асимметричным образом, чтобы кончик ставшего слишком длинным фитиля наклонялся в сторону пламени и сгорал.

Источник: Swiss national museum / In the days when candle wicks still had to be trimmed

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