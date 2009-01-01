Где и когда шут-карлик застрелил на дуэли противника, который взял с собой в качестве оружия клизму?

Англичанин Джеффри Хадсон был придворным шутом-карликом у королевы Генриетты Марии Французской, супруги Карла I. Его рост в семилетнем возрасте, когда он попал в монарший двор, не превышал 50 см. Во время Гражданской войны королева с приближёнными лицами, жила во Франции, где Хадсон, в какой-то момент устав от насмешек, вызвал одного из обидчиков по фамилии Крофтс на дуэль. В назначенное время Крофтс прибыл с большой клизмой, подразумевая несерьёзность поединка, однако Хадсон увернулся от струи и застрелил противника из настоящего оружия. Вмешательство королевы позволило ему избежать уже назначенной смертной казни, заменённой высылкой обратно в Англию.