На какую сторону подброшенная монета падает чаще?

Подбрасывание монетки не даёт равновероятный исход. Нидерландские учёные провели самое крупное исследование, в ходе которого 48 человек подбрасывали монеты разных валют и номиналов более 350 тысяч раз. Выяснилось, что чуть более вероятно — а именно в 50,8 % случаев — монета падает на сторону, которая изначально была снизу.