Руководство экипажа какого танка Второй Мировой войны было снабжено шутками и эротическими иллюстрациями?

В 1943 году Вермахт выпустил необычное руководство для экипажа танка «Тигр». Одобренная Гудерианом брошюра была написана в лёгком стиле, техническая информация перемежалась шутками, а кроме схем оборудования содержала разные юмористические иллюстрации. Вишенкой на торте были эротические рисунки Эльвиры Тайгер — персонификации самого танка.