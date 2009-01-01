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Руководство экипажа какого танка Второй Мировой войны было снабжено шутками и эротическими иллюстрациями?
В 1943 году Вермахт выпустил необычное руководство для экипажа танка «Тигр». Одобренная Гудерианом брошюра была написана в лёгком стиле, техническая информация перемежалась шутками, а кроме схем оборудования содержала разные юмористические иллюстрации. Вишенкой на торте были эротические рисунки Эльвиры Тайгер — персонификации самого танка.
Источник: Дизайн-бюро Артёма Горбунова / Руководство для экипажа танка «Тигр»