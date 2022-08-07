Правдива ли история о попытке польских кавалеристов атаковать немецкие танки саблями?

В большом количестве источников, в том числе воспоминаниях генерала Гудериана, встречается история о польских кавалеристах, которые погибли в первый день немецкого вторжения, пытаясь разрубить танки пиками и саблями. На самом деле в бою под Кроянтами 1 сентября 1939 года польские эскадроны атаковали пехоту, но после вступления в бой двух бронеавтомобилей вынуждены были отступить под пулемётным огнём. Корреспонденты неверно описали сражение, а нацистская пропаганда не преминула высмеять безрассудность поляков. Впрочем, в самой Польше эту мифическую атаку, только уже с позиций отчаянной храбрости и готовности солдат умереть за родину, неоднократно пересказывали и даже отразили в фильме Анджея Вайды «Лётна».