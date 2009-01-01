В каком виде спорта судья хотел выгнать женщин, оказывавших первую медицинскую помощь?

На дохё — площадку для борьбы сумо — издавна не допускаются женщины. В 2018 году мэр города Майдзуру, где проходил один из поединков сумоистов, во время произнесения речи упал на ринг из-за инсульта. Две женщины-медика из числа зрителей поспешили к нему для оказания экстренной помощи, однако судья во время процедуры раз за разом повторял, что им нужно покинуть дохё. Позднее, правда, глава Японской ассоциации сумо принёс извинения за этот инцидент.