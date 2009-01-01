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В каком виде спорта судья хотел выгнать женщин, оказывавших первую медицинскую помощь?

В каком виде спорта судья хотел выгнать женщин, оказывавших первую медицинскую помощь?

На дохё — площадку для борьбы сумо — издавна не допускаются женщины. В 2018 году мэр города Майдзуру, где проходил один из поединков сумоистов, во время произнесения речи упал на ринг из-за инсульта. Две женщины-медика из числа зрителей поспешили к нему для оказания экстренной помощи, однако судья во время процедуры раз за разом повторял, что им нужно покинуть дохё. Позднее, правда, глава Японской ассоциации сумо принёс извинения за этот инцидент.

Источник: Wikipedia / Controversies in professional sumo

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