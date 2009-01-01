Какой реальный город стал побратимом вымышленного Анк-Морпорка?

У английского городка Уинкантон три побратима: французская коммуна Женн-Валь-де-Луар, немецкая община Ланау, а также Анк-Морпорк — вымышленный город из серии книг Терри Пратчетта. Несколько улиц Уинкантона названы аналогично анк-морпорским улицам, многие магазины торгуют специальными товарами, отсылающими к Плоскому миру, а новому мосту через реку Кал присвоили имя одного из рассказов серии — «Мост троллей».