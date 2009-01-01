Существует ли на самом деле «рептильный мозг», широко известный в популярной психологии?

Во второй половине 20 века широкое распространение получила концепция триединого мозга, согласно которой к отвечающему за базовые поведенческие реакции мозговому стволу у млекопитающих добавилась лимбическая система, главной функцией которой стала обработка эмоций, а у приматов затем добавился неокортекс, обеспечивающий мышление, логику и планирование. Эта гипотеза в итоге была отвергнута научным миром, и текущий консенсус гласит, что мозг млекопитающих эволюционировал путём изменения уже существующих частей, а не за счёт добавления принципиально новых. Однако это не мешает многим психологам до сих пор оперировать понятием «рептильного мозга», зачастую назначая его ответственным за аморальные и нерациональные поступки человека.