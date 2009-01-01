В каком проливе один и тот же дельфин сопровождал суда на протяжении 24 лет?

В 1888 году одно судно встретило вблизи Новой Зеландии дельфина. Благодаря вмешательству своей жены капитан не позволил экипажу загарпунить его, и тот сопровождал корабль несколько часов. Впоследствии получивший кличку Пелорус Джек дельфин на протяжении 24 лет встречал суда в проливах Френч-Пасс и Кука между Северным и Южным островами и плыл рядом или впереди них, резвясь и потираясь о борта. Его интересовали не яхты или парусники, а только пароходы, причём при одновременном появлении двух пароходов Пелорус Джек выбирал для сопровождения более быстрый.