Как выглядят глаголы в пророческом совершенном времени?

Занимающиеся исследованием религиозных текстов филологи выделяют особое время глагола — так называемое пророческое совершенное. В эту категорию относят описания будущих событий, в которых рассказчик настолько уверен, что использует глаголы в прошедшем времени. Примером может служить строка из книги пророка Амоса, где тот предсказывает землетрясения и божью кару для иудеев и других народов Ближнего Востока: «Упала, не встаёт более дева Израилева! повержена на земле своей, и некому поднять её».