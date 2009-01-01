Какой принцип работы использовался в телеграфе древних греков?

Древние греки для передачи сообщений на большие расстояния использовали так называемый водяной телеграф. Акт передачи происходил ночью: один его участник поднимал факел и ждал, пока другой участник вдалеке сделает то же в знак готовности. Затем первый опускал факел, открывал слив в заполненном водой сосуде с разделённой на 24 метки шкалой и снова поднимал факел, когда уровень воды понижался до нужной метки. Правильно скопировав эти действия, принимающая сторона получала в аналогичном сосуде тот же уровень воды. По одной из версий, каждая метка кодировала целое сообщение — например, «вторжение всадников», другие исследователи считают, что метки соответствовали буквам алфавита, и таким образом с помощью водяного телеграфа можно было передать произвольный текст со скоростью до 150 букв в час.