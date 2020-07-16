Какую рыбу-гибрид смогли вывести ихтиологи из представителей двух разных семейств?

В отряде осетрообразных выделяют два семейства — осетровых и веслоносых, эволюционные линии которых разошлись примерно 184 миллиона лет назад. Венгерские ихтиологи проводили эксперимент по размножению русских осетров с целью вызвать гиногенез — процесс развития яйца только из яйцеклетки, при котором сперматозоид лишь запускает его, но не передаёт наследственную информацию. Они использовали сперму веслоносов, будучи уверенными, что она не сможет оплодотворить яйцеклетки осетров, однако некоторые икринки развились в мальков, а затем и в полноценных рыб. Такой результат крайне необычен, ведь гибридизация чаще всего встречается между видами одного рода, реже между представителями разных родов, но вероятность успешной гибридизации для разных семейств очень мала.