У каких животных предполагают наличие аналога спид-дейтинга?

В северной части Атлантического океана время от времени наблюдают хороводы гигантских акул. Рыбы могут кружиться несколько часов, ничем в это время не питаясь даже при наличии доступной еды. В таких хороводах всегда примерно равное количество мужских и женских особей, которые часто контактируют, сближаясь и касаясь друг друга плавниками. Хотя ихтиологи строго не доказали это, они полагают, что такое поведение акул — это брачный ритуал, во время которого они выбирают подходящего партнёра наподобие вечеринок с быстрыми свиданиями у людей.