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Какую тенденцию демонстрируют люди, выбирая буквы, которые им больше нравятся?

Какую тенденцию демонстрируют люди, выбирая буквы, которые им больше нравятся?

Если предложить человеку без глубокого анализа оценить, нравятся или нет ему те или иные буквы, он с большей вероятностью отдаст предпочтение буквам, входящим в его имя или фамилию, а наиболее сильная корреляция наблюдается для инициалов. Это эффект проявляется независимо от языковой принадлежности, возраста и пола испытуемого. Связь прослеживается реже у недовольных собой людей, поэтому многие психологи используют основанный на данном эффекте тест, по которому можно выявить неявную низкую самооценку. Существует и похожий эффект даты рождения, отмечающий подсознательное предпочтение цифр из неё другим цифрам.

Источник: Wikipedia / Name-letter effect

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