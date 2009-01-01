Какую тенденцию демонстрируют люди, выбирая буквы, которые им больше нравятся?

Если предложить человеку без глубокого анализа оценить, нравятся или нет ему те или иные буквы, он с большей вероятностью отдаст предпочтение буквам, входящим в его имя или фамилию, а наиболее сильная корреляция наблюдается для инициалов. Это эффект проявляется независимо от языковой принадлежности, возраста и пола испытуемого. Связь прослеживается реже у недовольных собой людей, поэтому многие психологи используют основанный на данном эффекте тест, по которому можно выявить неявную низкую самооценку. Существует и похожий эффект даты рождения, отмечающий подсознательное предпочтение цифр из неё другим цифрам.