Какое насекомое получило видовое название от английских междометий?

Однажды энтомолог Арнольд Менке разбирал полученную посылку с образцами насекомых. Увидев одну осу и предположив, что это ещё не описанный экземпляр, учёный воскликнул: «Aha!». Его коллега Эрик Грисселл, усомнившись, ответил просто: «Ha». Именно поэтому учёные, удостоверившись, что они действительно обнаружили новую осу, назвали её род Aha, а вид — Aha ha.