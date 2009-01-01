Новые факты теперь можно читать в Телеграме и Инстаграме.
Какое насекомое получило видовое название от английских междометий?
Однажды энтомолог Арнольд Менке разбирал полученную посылку с образцами насекомых. Увидев одну осу и предположив, что это ещё не описанный экземпляр, учёный воскликнул: «Aha!». Его коллега Эрик Грисселл, усомнившись, ответил просто: «Ha». Именно поэтому учёные, удостоверившись, что они действительно обнаружили новую осу, назвали её род Aha, а вид — Aha ha.
Источник: Wikipedia / Aha ha