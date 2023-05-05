Существует ли водяное перемирие животных, описанное Киплингом?

В «Книге джунглей» Редьярда Киплинга утверждалось, что в период засухи животные соблюдают так называемое водяное перемирие, не нападая на других у водопоя. В реальности, однако, такого поведения зверей не наблюдается как при засухе, так и в другое время. Наоборот, львы и другие хищники часто пользуются уязвимостью жертв и ищут их именно у воды, а те, в свою очередь, во время засухи меняют время посещения водопоя, чтобы минимизировать вероятность контакта с хищником.