Зачем агенты ЦРУ выкачали кровь из трупа одного филиппинца?

В 1946 году на Филиппинах вспыхнуло восстание, организованное вооружённым крылом Коммунистической партии — так называемыми «хуками». Правительству Филиппин помогали агенты ЦРУ, которые среди прочего придумали операцию по наведению ужаса на партизан. Они распространили слухи, что в окрестностях обнаружены асванги — похожие на вампиров существа из местных легенд. Для демонстрации их реальности агенты добыли труп одного их хуков, выкачали из него кровь, проделали в теле дырки и подбросили на дорогу, где его нашли товарищи покойного.