Какие колониальные державы провели фиктивное сражение, чтобы избежать передачи города местным повстанцам?

Действие испано-американской войны 1898 года разворачивалось в том числе на Филиппинах, в то время испанской колонии. Американские войска совместно с филиппинскими повстанцами несколько месяцев осаждали Манилу, и 13 августа развернулась финальная битва за город. Однако перед сражением испанцы, понимая, что сдача города неизбежна, в секретном порядке договорились с американцами имитировать боевые действия, чтобы только американцы вошли во внутреннюю часть столицы, а повстанцы остались за стенами. Полностью избежать стрельбы не удалось, но количество жертв было минимальным: 19 американцев из более чем 10-тысячного контингента и 49 испанцев из 13-тысячного гарнизона. В следующем году вспыхнуло восстание местного населения уже против американской оккупации, завершившееся неудачно, а независимость Филиппины обрели только в 1946 году.