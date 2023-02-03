Каким образом использовались ладьи в погребальном обряде викингов?

Знатных викингов хоронили путём кремации в драккаре или погребением в деревянной ладье либо её каменной имитации с возведением кургана. При этом нет никаких исторических свидетельств ритуала отпускания горящего погребального драккара в море, как это иногда изображают в фильмах. В этом нет и физического смысла: даже в печи крематория при очень высоких температурах сжигание тела занимает до двух часов, а кремация на открытом воздухе ещё больше, требуя постоянного подбрасывания дров. Огромный костёр на драккаре привёл бы к более быстрому прогоранию днища и затоплению судна, после чего полуобугленный труп остался бы на поверхности моря.