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Каким образом после смерти можно стать частью кораллового рифа?
Американская компания Eternal Reefs из Флориды предлагает новый способ погребения, а именно стать частью кораллового рифа. Прах умершего после кремации подмешивают в бетон, из которого изготавливают куполообразные конструкции с отверстиями. Морские обитатели охотно их колонизируют, а благодаря шероховатой поверхности кораллы и водоросли легко к ним прикрепляются.
Источник: Новые Известия / Каждый человек — коралл: на Запад пришла мода на захоронения в рифовых шарах