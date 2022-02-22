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Каким образом после смерти можно стать частью кораллового рифа?

Каким образом после смерти можно стать частью кораллового рифа?

Американская компания Eternal Reefs из Флориды предлагает новый способ погребения, а именно стать частью кораллового рифа. Прах умершего после кремации подмешивают в бетон, из которого изготавливают куполообразные конструкции с отверстиями. Морские обитатели охотно их колонизируют, а благодаря шероховатой поверхности кораллы и водоросли легко к ним прикрепляются.

Источник: Новые Известия / Каждый человек — коралл: на Запад пришла мода на захоронения в рифовых шарах

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