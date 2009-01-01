С каким утверждением о числе своих друзей люди зачастую несогласны?

Как правило, число друзей у отдельного человека меньше, чем среднее число друзей у его друзей, хотя большинство людей считает, что как раз-таки их число друзей выше. Утверждение верно как для традиционного круга общения до распространения Интернета, так и для связей в социальных сетях. Это наблюдение назвали парадоксом друзей, хотя с точки зрения статистики ничего парадоксального в нём нет. Оно применимо и в других похожих ситуациях: например, для числа сексуальных партнёров. А в научной среде, как правило, соавторы учёного в среднем имеют больше публикаций, цитирований и соавторов.