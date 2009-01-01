Какой двойной смысл, неведомый основателю бренда, обнаружился в названии Lego?

Оле Кирк Кристиансен владел столярной мастерской, и во время Великой депрессии помимо мебели решил производить игрушки. В 1934 году он выбрал новое название компании — Lego — сократив датские слова «leg godt», что означает «играть хорошо». Конструкторы компания начала выпускать только в следующем десятилетии. Со временем было обнаружено то совпадение, что слово «lego» можно перевести с латыни как «собираю».