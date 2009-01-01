Какой закон независимо друг от друга открыли два однофамильца?

В 1880 году в научных журналах были опубликованы две статьи, в которых выводилась связь между показателем преломления вещества и электронной поляризуемостью составляющих его частиц. Авторами публикаций были Людвиг Лоренц из Дании и Хендрик Лоренц из Нидерландов, пришедшие к результатам независимо друг от друга. С тех пор этот физический закон известен как формула Лоренца — Лоренца.