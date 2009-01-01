В каком реалити-шоу участников разыграли тем, что якобы отправили в космос?

В 2005 году на британском телеканале Channel 4 вышло реалити-шоу «Space Cadets», в ходе которого 12 участников перевезли на российскую военную базу для подготовки к космическому полёту, и затем четверо лучших отправились в пятидневное путешествие на низкой околоземной орбите. По факту вся программа была тщательно срежиссированным розыгрышем. «База» была возведена в Суффолке, но декораторы постарались сделать её максимально аутентичной, включая розетки российского стандарта и еду российских брендов в столовой. Множество актёров было задействовано в качестве инструкторов и обслуживающего персонала, и трое кадетов тоже были актёрами, которых научили развеивать сомнения остальных участников в реальности происходящего. Для «полёта» был сымитирован шаттл, а отсутствие невесомости «космическим туристам» объяснили тем, что в близком космосе гравитация ослабевает не так сильно, как в дальнем, и даже эти потери компенсировали специальные генераторы.