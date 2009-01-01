В каком городе на пике финансового пузыря стоимость земель была вдвое выше земель США?

Период с 1986 по 1991 год называют японским финансовым пузырём. В это время сильно выросла стоимость ценных бумаг и недвижимости, особенно в мегаполисах. На пике совокупная стоимость японских земель оценивалась в четыре раза выше американских, хотя по размеру территории Япония в 26 раз меньше. Учитывая, что половина стоимости японских земель приходилась на столицу, можно сказать, что США в то время стоили только как половина Токио.