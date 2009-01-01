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В какой рок-группе все участники носят одну фамилию?

В какой рок-группе все участники носят одну фамилию?

Участники панк-рок-группы Ramones не являются родственниками, но все в качестве псевдонима выступают под фамилией Ramone. Традиция восходит к одному из основателей группы Дугласу Колвину, который решил стать Ди Ди Рамоном и уговорил своих товарищей поступить аналогично. А вдохновил выбор Пол Маккартни, известный на заре карьеры под псевдонимом Пол Рамон.

Источник: Wikipedia / Ramones

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