В какой рок-группе все участники носят одну фамилию?

Участники панк-рок-группы Ramones не являются родственниками, но все в качестве псевдонима выступают под фамилией Ramone. Традиция восходит к одному из основателей группы Дугласу Колвину, который решил стать Ди Ди Рамоном и уговорил своих товарищей поступить аналогично. А вдохновил выбор Пол Маккартни, известный на заре карьеры под псевдонимом Пол Рамон.