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Какой язык предоставляет левшам право писать отзеркаленные символы в противоположном направлении?

Какой язык предоставляет левшам право писать отзеркаленные символы в противоположном направлении?

В письменности одного из филиппинских языков хануноо строки записываются слева направо и снизу вверх. По структуре алфавита она стоит в одном ряду с письменностями других языков региона, однако в хануноо есть уникальная черта: левши часто пишут горизонтально отзеркаленные символы в противоположном направлении справа налево.

Источник: Wikipedia / Hanunoo script

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