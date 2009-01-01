Какой язык предоставляет левшам право писать отзеркаленные символы в противоположном направлении?

В письменности одного из филиппинских языков хануноо строки записываются слева направо и снизу вверх. По структуре алфавита она стоит в одном ряду с письменностями других языков региона, однако в хануноо есть уникальная черта: левши часто пишут горизонтально отзеркаленные символы в противоположном направлении справа налево.