Какому поверженному полководцу победившие установили памятники в столице?

Успехи Ганнибала во второй Пунической войне и его полководческий талант повергли римлян в трепет. Выражение «Ганнибал у ворот» закрепилось в латыни, а потом и в других языках для обозначения любой опасности или надвигающейся катастрофы. Когда Ганнибал потерпел окончательное поражение, на улицах Рима установили несколько его статуй в знак того, насколько ценной стала эта победа.