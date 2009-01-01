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Какому поверженному полководцу победившие установили памятники в столице?

Какому поверженному полководцу победившие установили памятники в столице?

Успехи Ганнибала во второй Пунической войне и его полководческий талант повергли римлян в трепет. Выражение «Ганнибал у ворот» закрепилось в латыни, а потом и в других языках для обозначения любой опасности или надвигающейся катастрофы. Когда Ганнибал потерпел окончательное поражение, на улицах Рима установили несколько его статуй в знак того, насколько ценной стала эта победа.

Источник: Wikipedia / Hannibal

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