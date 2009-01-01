Кого в Древнем Риме называли клиентами?

Слово «клиент» латинского происхождения, но в Древнем Риме имело отличное от современного значение. Клиентами называли зависимых людей из плебса, которые для получения земли или возможности заниматься ремеслом были вынуждены искать покровительство у патронов из числа патрициев, однако они не считались рабами. Клиенты были обязаны сопровождать патрона на войне и поддерживать на выборах, получали его родовое имя и некоторое денежное поощрение, хотя и сами должны были поддерживать патрона деньгами в случае необходимости.