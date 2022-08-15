Что более энергозатратно для организма — подъём по лестнице или спуск с неё?

Спуск по лестнице более энергозатратен, чем подъём. Когда мы идём вниз, задействованные мышцы удлиняются, что называется эксцентрическим упражнением в отличие от концентрического, когда мышцы сокращаются. Хотя непосредственно во время подъёма организм сжигает больше калорий, суммарные потери от процесса спуска и последующего восстановления микроповреждений мышц, характерных для эксцентрических упражнений, оказываются выше. Учёные из Австралии и Тайваня проводили совместное исследование среди пожилых женщин с лишним весом — одна группа только поднималась с увеличивающейся из недели в неделю нагрузкой, а другая только спускалась на то же расстояние. В итоге у второй группы улучшение параметров здоровья, среди которых были содержание холестерина и инсулина в крови, артериальное давление и множество других, было выражено сильнее.