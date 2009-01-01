Чьим голосом рычит лев на заставке компании Metro-Goldwyn-Mayer?

С момента основания кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer в её заставке сменилось несколько львов, однако самым знаменитым стал лев Лео, открывающий фильмы MGM с 1957 года. В 2021 году его заменили компьютерной графикой, которая, впрочем, базируется на оригинальной съёмке. Однако довольно давно, с начала 1980-х, Лео рычит не своим голосом. Звукорежиссёр Марк Манджини, которому тогда поручили переработать заставку для стереоформата, решил, что рык льва недостаточно свирепый, и смонтировал новую версию, взяв за основу рык тигра.