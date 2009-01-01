Из чего были сделаны астероиды в сцене погони из «Звёздных войн»?

В известной сцене из фильма «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» Хан Соло ведёт корабль «Тысячелетний сокол» сквозь пояс астероидов. По воспоминаниям мастера по спецэффектам Кена Ралстона, сначала его команда начала делать макеты астероидов из пенопласта, но кто-то заметил, что результат сильно напоминает картошку. Тогда Ралстон решил для экономии времени действительно купить несколько картофелин неправильной формы. В конечных кадрах присутствуют как пенопластовые, так и овощные астероиды.